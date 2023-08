Ihg lancia Garner, il nuovo marchio per la fascia media

Ihg Hotels & Resorts annuncia un nuovo investimento dedicato alla fascia media: si tratta di Garner, nuovo marchio midscale che si propone di offrire un prezzo accessibile ai viaggiatori di tutte le età.

Come riporta travelmole.com, Ihg avrebbe già ricevuto oltre 100 manifestazioni di interesse per aderire al brand.



Tra le caratteristiche che avranno le strutture del nuovo marchio ci sarà anche il check-in digitale e la colazione gratuita.



Garner sarà pronto per il franchising negli Stati Uniti all'inizio di settembre e i primi hotel dovrebbero aprire entro la fine dell'anno. Le strutture di questo marchio saranno al massimo mille nei prossimi 20 anni solo negli Stati Uniti.