“In un mondo globalizzato, dove le persone e le culture sono apparentemente più accessibili che mai prima, abbiamo notato che in realtà può essere una sfida trovare la città dietro il "prodotto viaggio".

Lo dice Steen Bock, cofondatore di Annassurra, un nuovo concept di ospitalità nato nel 2016 in collaborazione con Per Enevoldsen, cofondatore a sua volta del notissimo marchio di gioielli Pandora. Il progetto Annassura ha trovato nel 2023 la sua prima ‘messa a terra’: si tratta dell’hotel The Largo, con sole 18 camere, nato a Porto in 5 edifici storici del quartiere Largo de São Domingos.



L’idea alla base del concept è creare spazi eleganti, sobri, e riempirli con gente del posto che ne garantisca l'autenticità. I due fondatori credono che la combinazione risultante - un mix di genuina ospitalità ed esperienze uniche — sia l'essenza di ciò che rende il viaggio trasformativo.



Al The Largo si è cercato di realizzare proprio questo: tutti gli ospiti che soggiornano in un hotel del progetto Annassurra beneficeranno di "dettagli di esperienza" - piccoli gesti di attenzione e cura, e di una conoscenza intima della città e dei prossimi eventi. Il team di accoglienza può anche realizzare un viaggio su misura pianificato per gli ospiti, con la scoperta di gente del posto e attività che altrimenti potrebbero essere inaccessibili o sconosciute ai viaggiatori e agli agenti di viaggi.



Il nuovo hotel si distingue anche per il progetto food & beverage, curato da Nuno Mendes, che si esprime nel ristorante Cozinha das Flores e nel cocktail bar Flôr e per la sua apertura alle opere d’arte contemporanea portoghese, dai maestri più noti fino a artisti emergenti della regione, comprese le opere derivate da una borsa di studio assegnata a studenti dell'Università di Belle Arti di Porto.



The Largo mette a disposizione degli ospiti anche Riva del Largo, uno yacht condotto da esperti locali che può essere noleggiato per gite lungo il fiume nella regione vinicola del Douro.