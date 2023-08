Hilton punta al raddoppio dei suoi hotel in Arabia Saudita

Hilton vuole crescere in Arabia Saudita. Il colosso alberghiero ha annunciato l'intenzione di aprire oltre 50 nuovi hotel con 10 dei suoi marchi, aprendo nel paese la più grande pipeline dell'azienda in Europa, Medio Oriente e Africa.

L'ultimo progetto in ordine di tempo è l'ingresso di Conrad Hotels & Resorts nel cuore della capitale saudita con Conrad Riyadh Laysen Valley, che dovrebbe aprire nel 2025. La crescita di Hilton continua nelle città secondarie, con i recenti progetti ad Abha, con Hilton The Point Residences e Canopy by Hilton The Point, la cui apertura è prevista per il 2026.



E ancora Canopy by Hilton Porta Jeddah, la cui apertura è prevista nel 2028 e, sempre a marchio Canopy, il Canopy by Hilton Al Khobar Ajdan Waterfront, hotel da 120 camere che dovrebbe aprire nel 2026. Sempre nel 2028 è previsto il Waldorf Astoria Riyadh Diriyah, hotel da 200 camere in una posizione privilegiata all'interno di Diriyah.



Nel 2026 aprirà sempre a Diriyah il Wadi Hanifah, LXR Hotels & Resorts con 80 camere dal design impeccabile e ville incantevoli. Due DoubleTree sono previsti il prossimo anno: il DoubleTree by Hilton Jeddah Al Andalus Mall, con 164 camere annesso al Jeddah Al Andalus Mall, e il DoubleTree by Hilton Jeddah Al Marwah con 178 camere, situato nelle immediate vicinanze dell'aeroporto internazionale King Abdulaziz.



Infine, entro fine anno sarà aperto l’Hampton by Hilton NEOM Community da 201 camere e l’Hampton by Hilton Hafr al-Batin da 150 camere in apertura nel 2026.



“La rapida evoluzione dell'Arabia Saudita continua a fornire interessanti opportunità di crescita per Hilton e stiamo lavorando per introdurre marchi di ospitalità in sedi esistenti e nuove in tutto il paese” dice Carlos Khneisser, vice president development, Middle East & Africa di Hilton.