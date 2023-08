Ormai prossimi al lancio, i vertici di Marriott International hanno scelto il nome per il nuovo brand midscale pensato per lunghi soggiorni. Si chiamerà StudioRes e il concept è stato studiato per un consumatore attento al budget, al momento su destinazioni quali Canada e Stati Uniti. Il prezzo per notte si aggirerà, infatti, sugli 80 dollari e sarà possibile prenotare per 20 giorni o più.

Come riporta travelweekly.com, le proprietà a marchio StudioRes includeranno delle camere arredate con cucina e offriranno l'accesso a una lavanderia, palestra e una serie di extra 100% pet-friendly .