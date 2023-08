Mandarin Oriental punta forte sulla Sardegna e in particolare sulla Costa Smeralda, dove nascerà il resort Porto Cervo, sulla collina che domina il Golfo del Pevero. Si tratta di un complesso il cui sviluppo sarà seguito dal Gruppo Statuto e che aprirà nel 2026.



“L'hotel offrirà 83 stanze e suite – si legge in una nota del Gruppo -. I cinque diversi ristoranti e bar invoglieranno gli ospiti con la loro variegata proposta culinaria, mentre la Spa at Mandarin Oriental proporrà le multi-premiate esperienze benessere del Gruppo in un santuario di serenità. Non mancheranno le piscine, nascoste nella vegetazione rigogliosa, una palestra con macchinari all’avanguardia e un beach club sulla spiaggia di Porto Paglia”. Come ubicazione, il nuovo complesso sarà situato a circa 30 minuti dall’aeroporto di Olbia.



“Siamo entusiasti di introdurre ai nostri ospiti il Mandarin Oriental, Porto Cervo e di espandere la nostra presenza in una delle destinazioni più esclusive di questa regione – commenta Francesco Cefalù, chief development officer -. Il fascino unico della Costa Smeralda, unito all’esperienza di Gruppo Statuto, promettono di progettare un resort straordinario. Non vediamo l'ora di poter offrire il leggendario servizio raffinato di Mandarin Oriental in questo affascinante angolo d'Italia”.