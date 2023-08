Nel 2023 le tariffe degli hotel in Europa sono aumentate del 18% rispetto al 2022, ma risultano ancora inferiori del 5% rispetto al 2019. È quanto rivelano i dati dell dell’Osservatorio Business Travel di BizAway.

La tendenza, però, non caratterizza tutti i Paesi europei in maniera omogenea e la Penisola sembra distinguersi particolarmente. Se infatti in Spagna si registra un aumento dei prezzi del 12% rispetto al 2022 e una diminuzione del -16% rispetto al 2019, in Italia si riscontra un aumento delle tariffe degli alloggi anche rispetto al periodo pre-pandemico (+15% rispetto al 2022 e +29% rispetto al 2019), con una media nazionale di 109,5 euro per notte e con picchi maggiori nelle principali città come Milano, Firenze e Roma.



La Spagna si conferma il paese più economico del Vecchio Continente, con una media di 82,3 euro per notte, mentre il più costoso risulta la Gran Bretagna che registra un prezzo medio di 176,2 euro per notte con un aumento del 18% rispetto al 2022 e del 25% rispetto al 2019.



L'extraricettivo

Diversa è anche la tendenza delle tariffe che riguardano soluzioni alternative agli hotel. Se, infatti, i prezzi degli alberghi europei registrano un +18% sul 2022 e una riduzione del 5% rispetto al 2019, quelli inerenti ad altre tipologie di alloggi sono in aumento anche rispetto al periodo pre-Covid (+26% rispetto al 2022 e +2% rispetto al 2019).