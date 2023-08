Preferred, 14 new entry nel portfolio. Due le italiane

Preferred Hotels & Resorts aggiunge 14 nuove proprietà al suo portfolio globale, 5 delle quali sono nuove aperture. Nel gruppo di nuovi ingressi ci sono anche due strutture italiane, Milano Verticale UNA Esperienze nella Collezione Lifestyle e il Principi di Piemonte UNA Esperienze a Torino nella collezione L.V.X.

Fra le strutture di nuova apertura, The Hotel Maria a Helsinki, Finlandia che verrà lanciata a dicembre 2023. Composto da quattro edifici costruiti tra il 1885 e il 1930, l'Hotel Maria metterà a disposizione 117 camere e 38 suite, due volte più grandi della media finlandese, e il Maria Wellness Club con una spa separata e una palestra di lusso.



E ancora, il Pulso Hotel a San Paolo in Brasile che debutterà nel settembre 2023 nel cuore del distretto finanziario di San Paolo. Un’oasi urbana con una collezione di opere d'arte esposte in tutta la proprietà, 57 camere e suite che offrono viste sulla città e una gamma di servizi tra cui un ristorante fusion parigino-brasiliano, L 'Occitane au Brésil SPA, piscina riscaldata, palestra e centro benessere.



Tornando nel Vecchio Continente, entrano in Preferred l’Hotel Saint di Londra, situato nel cuore del quartiere finanziario della città a pochi passi dalla Torre di Londra, St. Paul e altri monumenti iconici e l’EPIC SANA Marquês Hotel a Lisbona in Portogallo, arroccato sulle pittoresche colline di Lisbona con 341 camere, 37 suite, una suite presidenziale e viste sull'architettura storica della città e i luoghi più emblematici.



Infine, in Asia il Wynn Palace Cotai a Macao, famoso per le sue sculture floreali. L'hotel di lusso a 28 piani presenta 1.706 camere, suite e ville e una varietà di esperienze multisensoriali, tra cui cinque premiati ristoranti d'autore, nove ristoranti informali e un bar, dove i sapori dell'est e dell'ovest sono creati per mostrare Macao come "Città della Gastronomia”.