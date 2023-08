Assolombarda: crescono gli investimenti nell’hospitality, le cifre di Milano

Milano sempre più in trasformazione. Lo confermano i dati dell'analisi di Assolombarda che descrivono il 2022 come anno record per il settore alberghiero della città. Complessivamente le aziende del capoluogo lombardo hanno investito quasi 5,2 miliardi di euro, ossia il 44,4% del totale investito in Italia, con una forte rilevanza del ricettivo. Milano è ormai una destinazione turistica consolidata e per tale motivo è stata inserita, come riporta milano.corriere.it, tra i 15 maggiori mercati europei per investimenti nel comparto ospitalità. "Se ne stanno concretizzando di importanti nell’hospitality, con la riqualificazione e l'apertura di nuove strutture" si legge nello studio di Assolombarda.

A tal proposito, le cifre mostrano un valore totale delle transazioni immobiliari effettuate pari a 156 milioni di euro, il 12% di quello del comparto accoglienza a livello nazionale.

Gaia Guarino