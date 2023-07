Booking, albergatori italiani più aperti dei competitor europei all’utilizzo dell’IA

Rispetto ai competitor europei, gli albergatori italiani si sentono più preparati ad affrontare la trasformazione digitale e anche più propensi all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale all’interno dei processi della loro azienda.

Secondo il Barometro delle strutture ricettive realizzato da Booking in collaborazione con Statista, gli imprenditori italiani hanno mostrato un livello di fiducia nella loro preparazione alla trasformazione digitale più elevato rispetto alla media europea (65% rispetto al 61%), mentre il 29% di loro ha dichiarato di voler investire di più in quest’area nei prossimi sei mesi, contro il 26% dell’Ue.



Attualmente solo il 5% delle imprese ricettive utilizza già applicazioni o software basati sull'IA come chatbot o algoritmi per la determinazione dinamica dei prezzi. Ma il comparto si dimostra comunque relativamente favorevole all’uso dell’IA, con il 28% dei partecipanti al sondaggio che ha dichiaro di voler utilizzare questa tecnologia nel breve termine, rispetto alla media europea del 23%. A.D.A.