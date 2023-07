Sardegna, il lusso secondo Mangia's: apre il Santa Teresa Resort

Taglio del nastro per il Mangia's Santa Teresa Resort, il nuovo 5 stelle del gruppo in Sardegna. La struttura a Santa Teresa di Gallura è stata completamente rinnovata garantendo non soltanto il pieno rispetto dell'ambiente, ma anche un serio efficientamento energetico.

Frutto della partnership siglata tra Mangia's e Hotel Investment Partners, l'investimento di 12 milioni di euro ha portato alla riapertura soltanto poche settimane fa.

Le 199 camere totalmente rinnovate e ispirate alla bellezza del territorio circostante sono distribuite su due piani, con intorno dei patii fioriti, nonché collegate da scale, archi e passaggi coperti.



Il resort dispone oggi di una serie di nuovi servizi, tra cui piscina, centro benessere, palestra, campo da tennis, sport acquatici, aree relax immerse nel paesaggio davanti alla Valle della Luna e parcheggio gratuito. Non manca, infine, una spiaggia privata attrezzata e una navetta comoda per raggiungere i più affascinanti lidi della zona. Due i ristoranti, il Donna Floriana Bistrot per assaporare la cucina italiana e il Perseo Restaurant caratterizzato da un buffet internazionale.



Già in pipeline, infine, alcune novità per l'estate 2024, tra cui spicca un nuovo Beach Club in prossimità della struttura.

