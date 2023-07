Usa, accordo storico: MGM divorzia da Hyatt e firma il matrimonio con Marriott

Un divorzio consensuale e un nuovo matrimonio a tempo di record. Nemmeno una settimana dopo l’annuncio della fine della partnership decennale con Hyatt, MGM Resorts International rivela di aver firmato un agreement della durata di vent’anni con il più grande colosso alberghiero del mondo: Marriott International.

Il nuovo brand

L’intesa, oltre a consentire ai clienti di entrambi i gruppi di accedere ai rispettivi programmi fedeltà e di prenotare gli hotel su entrambe le piattaforme, stabilisce anche la creazione di un nuovo brand: MGM Collection with Marriott Bonvoy.



Il marchio verrà lanciato a ottobre e includerà i 17 resort di MGM che rappresentano più di 40mila camere a Las Vegas e in cinque altre città degli Stati Uniti.



Per MGM il valore del business, spiega Forbes, non risiede tanto nell’importanza del partner - Marriott vanta un portafoglio di 8.000 strutture e 1,4 milioni di camere in 139 Paesi e, nel 2022, ha registrato vendite per 22,2 miliardi di dollari rispetto ai 6,3 miliardi di Hyatt o ai 14,1 miliardi di MGM Resort -, quanto ai 180 milioni di membri della piattaforma Marriott Bonvoy.



Accordo di codeshare

In questo senso l’intesa tra Marriott e MGM può essere interpretata come una sorta di accordo di codeshare, simile a quelli che consentono alle compagnie aeree di vendere posti sui voli reciproci.



A partire da ottobre, dunque, i 180 milioni di membri di Marriott Bonvoy potranno guadagnare e riscattare punti in una sere di proprietà MGM negli Stati Uniti, mentre i 40 milioni di membri di MGM Rewards potranno collegare account con Marriott Bonvoy e usufruire dei benefit di quel programma.



A Las Vegas otto resort costituiranno il cuore della nuova MGM Collection with Marriott Bonvoy: Vdara Hotel & Spa, MGM Grand Hotel & Casino, NoMad Las Vegas, The Signature at MGM Grand, Mandalay Bay Resort and Casino, New York-New York Hotel & Casino, Luxor Hotel and Casino ed Excalibur Hotel & Casino.



Nel frattempo, altre quattro strutture MGM a Las Vegas entreranno a far parte dei brand Marriott esistenti. Bellagio Resort & Casino, ad esempio, entrerà a far parte di The Luxury Collection e Park MGM entrerà in Tribute Portfolio. Autograph Collection, invece, includerà presto ARIA Resort & Casino e The Cosmopolitan of Las Vegas.