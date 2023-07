The Lux Collective debutta a Zanzibar con un boutique hotel

Il marchio LUX* ha debuttato in Africa orientale con LUX* Marijani Zanzibar, il cinque stelle frutto dell’accordo tra The Lux Collective e ZK Venture Company.

Il boutique hotel, affacciato sull’Oceano Indiano, sorge nell'area turistica di Pwani Mchangani e riflette l'ispirazione araba nella sua architettura e il suo design moderno. La struttura dispone di 82 camere e suite e una serie di servizi di lusso. Progettato per affari, tempo libero ed eventi, comprende ristoranti che servono cucina internazionale e locale, una spa, una piscina e spazi per riunioni ed eventi.



Le esperienze

Dal resort, sottolinea TopHotelNews, partono escursioni a siti locali come Stone Town, Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, Old Fort Zanzibar e Hamamni Persian Baths del XIX secolo, con altre esperienze nelle vicinanze tra cui il sentiero naturalistico della foresta di Jozani e un tour della fattoria delle spezie. La struttura dista un'ora dall'aeroporto internazionale Abeid Amani Karume.



Lux Collective gestisce attualmente 17 hotel e resort operativi tra Mauritius, Maldive, Ile de la Reunion, Cina e Tanzania. Altri 12 hotel sono attualmente in fase di sviluppo in Asia e Medio Oriente.