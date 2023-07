Accor e Nestlé Professional insieme nel segno dell'ecosostenibilità

Sostenibilità al centro nel nuovo progetto ‘PiantiAmo il futuro: un albero per ogni macchina che rinasce’, fortemente voluto da Nestlé Professional, che rinnova così la propria collaborazione Accor.

Nescafé, brand parte di Nestlé Professional, si impegna a piantare un albero per ogni macchina di caffè revisionata e attualmente presente presso le strutture alberghiere Accor in Italia.

La piantumazione avverrà nell’autunno del 2023 all’interno del Parco Nord di Milano.



“Siamo molto orgogliosi di dare il via a questo importante progetto al fianco di Accor con il quale condividiamo l’impegno e l’attenzione alla sostenibilità - ha dichiarato Paolo Pisano, marketing manager Nestlé Professional Bevande e trade asset manager -. Speriamo che questo sia solo l’inizio di un percorso virtuoso, con obiettivi a breve e lungo termine che cercheremo di raggiungere grazie al contributo di tutti”.



“Accor, leader mondiale nell’ospitalità, continua a guidare il settore verso un futuro sempre più sostenibile collaborando con aziende, come Nestlé Professional, di cui condivide valori e visione. La responsabilità del Gruppo si traduce in una trasformazione globale che mette al centro persone e natura, basandosi su tre pilastri operativi: edifici, alimentazione ed ecosistema locale. Il nostro impegno va oltre la diminuzione delle emissioni di carbonio e l'eliminazione della plastica monouso: per Accor, preservare la natura significa anche utilizzare in modo responsabile le risorse naturali, promuovere un'economia circolare, proteggere gli ecosistemi locali e favorire il contatto tra hotel, ospiti e comunità del territorio” ha aggiunto Fabiano Aouad, vp operations management eco & midscale Italy & Greece.