Baglioni Hotels apre un nuovo indirizzo a Forte dei Marmi

Baglioni Hotels & Resorts apre un nuovo hotel a Forte dei Marmi. Il gruppo lancia un progetto di ristrutturazione dell’ex 3 stelle Paradiso al Mare per trasformarlo in un 5 stelle previsto in apertura nel 2026.

Il progetto, si legge su Traveldailynews, porterà all’hotel l’eleganza del brand Baglioni, di cui sarà la nona proprietà. Il nuovo indirizzo offrirà 58 camere e suite e un rooftop vista mare con un bar, una palestra e una piscina di 20 metri. Altro punto forte sarà la spa di 300 metri quadrati.



“Siamo entusiasti di ampliare il nostro portafoglio con questa acquisizione a Forte dei Marmi - ha detto Guido Polito (nella foto), ceo di Baglioni Hotels & Resorts -. Questa proprietà rappresenta un'opportunità unica per noi di creare un hotel che ridefinirà l'ospitalità di lusso nella zona. Con la sua posizione, la splendida vista sul mare e le strutture eccezionali, siamo fiduciosi che il futuro Baglioni Hotel a Forte dei Marmi affascinerà gli ospiti di tutto il mondo”.