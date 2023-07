Non ci sono solo la dimensione delle camere e l’accuratezza del servizio tra le priorità dei top spender che scelgono l’ospitalità alberghiera upper level delle grandi città d’arte italiane, Roma in primis.

“La spaziosità delle camere e la ricercatezza degli arredi hanno sicuramente la loro parte - spiega Claudia Bisignani (nella foto) Head of Hotels e Hospitality di JLL Italia -, ma grande rilevanza assume anche la suite ratio, ossia la percentuale delle suite sulla totalità delle camere”.



Ovviamente niente va lasciato al caso, a cominciare dall’offerta food & beverage che dev’essere assolutamente diversificata e di livello, “spesso legata alla presenza dei brand del lifestyle o a top chef celebrity”.



Non può mancare, inoltre, una Spa di dimensioni generose e in grado di offrire trattamenti sempre più sofisticati “e infine operatori alberghieri che possano garantire eccellenza nella qualità dei servizi a livello globale”.



Operatori che sono sempre più intenzionati a espandere la loro presenza sul territorio nazionale, incoraggiati dal miglioramento del nostro sistema burocratico: “Le tempistiche, è vero, spesso sono ancora lunghe e incerte - ammette Bisignani -, ma è corretto affermare che, in questi ultimi anni, ci sono stati dei progressi, che hanno di fatto portato alla realizzazione di grandi progetti di ristrutturazione, generando un messaggio positivo e di incoraggiamento”.

