di Stefania Galvan

Per la Capitale si tratta di un vero e proprio Risorgimento, ma in realtà è la ricettività di tutta la Penisola ad attraversare un momento di radicale cambiamento. Ne è convinta Claudia Bisignani, Head of Hotels e Hospitality di JLL Italia, che alza il velo su quella che si può definire senza mezzi termini una rivoluzione del mercato alberghiero italiano.

Una rivoluzione che passa dal cambio di mentalità delle nuove generazioni di imprenditori alberghieri e che vede in prima fila gli investitori internazionali i quali, complice l’exploit di presenze nella Penisola, guardano con sempre maggiore interesse non solo a Roma e alle principali mete d’arte, ma anche ad altre location, un tempo definite secondarie.



Non solo Roma

“L’apertura a città quali Torino, Verona, Trieste, Bologna e Napoli - spiega la nostra interlocutrice - è un messaggio importante per il nostro Paese, perché segnala che l’offerta alberghiera del mercato italiano si sta progressivamente riqualificando”. Ovviamente, in questo caso, l’ammontare medio degli investimenti è inferiore a quello destinato agli immobili della Capitale, ma il numero di transazioni è in continuo aumento.



La star indiscussa

Ciò non toglie, comunque, che la protagonista assoluta del mercato alberghiero italiano resti indiscutibilmente Roma. I numeri che ci rivela Bisignani sono impressionanti: “Dal 2019 alla prima metà del 2023 - sostiene - il mercato degli investimenti alberghieri nella Capitale ha registrato transazioni per un controvalore pari a circa 1,6 miliardi di euro, di cui 1,3 miliardi relativi ad alberghi di categoria cinque stelle o asset da trasformare e riposizionare quali hotel di lusso”.



E alle cifre Bisignani fa seguire il lungo elenco dei principali nomi dell’hôtellerie internazionale: “In questi primi sei mesi del 2023 - sottolinea - l’offerta alberghiera nel segmento luxury e ultra luxury della Capitale già vanta alcune illustri aperture, tra cui il Six Senses Rome, inaugurato a marzo 2023, l’InterContinental Ambasciatori Palace e l’Edition Rome, entrambi aperti a maggio e il Bulgari, 110 camere, inaugurato lo scorso giugno”.



A tali aperture seguiranno quelle di altri brand di prestigio: “Penso al Nobu Hotel Rome, cui si aggiungeranno, nel 2024, il Baccarat Roma, il Corinthia Rome, il Rosewood Rome ed il Four Season Rome, complessivamente pari a 674 camere ed infine il Mandarin Oriental Rome e il Brach, rispettivamente pari a 100 e 60 camere in apertura entro il 2025”.



Un exploit che prende le mosse dalla crescente domanda da parte degli High Net Worth Individual, i super ricchi con una disponibilità a partire dai 5 milioni di dollari che, conclude Bisignani, “nonostante rappresentino lo 0,3% della popolazione mondiale contribuiscono al 36% della spesa mondiale nei viaggi e al 70% di quella nel segmento luxury”.