Radisson fa debuttare il marchio Collection sul Mar Rosso

Sorgerà a Port Phoenice, sul Mar Rosso, il resort che segna il debutto del marchio di lusso Radisson Collection. Il suo nome sarà Radisson Collection Resort, Marsa Alam Port Phoenice e rappresenta il terzo hotel del Gruppo Radisson a essere presente nel Paese.

Una new entry che, secondo Elie Younes, executive vice president e global chief development officer Radisson Hotel Group, “riflette la trasformazione del marchio che il nostro gruppo ha intrapreso negli ultimi anni. Siamo fiduciosi che questo nuovo resort diventerà uno dei nostri migliori nella regione”.



“L’Egitto - aggiunge Ramsay Rankoussi, vice president development - Africa and Turkey di Radisson Hotel Group - rimane un Paese chiave nella nostra strategia di sviluppo”.



Camere e servizi

La struttura aprirà nel 2025 sul lungomare di Port Phoenice, una destinazione turistica con residenze di lusso, campi da golf, attività acquatiche, negozi, ospedali e scuole, facilmente accessibile dall'aeroporto internazionale di Marsa Alam. Come riporta TopHotelNews disporrà di un totale di 294 camere, tra cui 20 suite, insieme a una lobby lounge, un ristorante aperto tutto il giorno, un ristorante di specialità di fascia alta, un altro sulla spiaggia e un bar sulla spiaggia con vista sul mare. Qui gli ospiti potranno usufruire del centro fitness, del centro immersioni, del teatro, del miniclub e delle piscine del resort.



Il resort fornirà anche l'accesso diretto alla spiaggia e una serie di ristoranti, boutique e luoghi di intrattenimento che si trovano all'interno dell'area.