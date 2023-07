Mascagni Collection cresce a Roma: inaugurato il Borghese Contemporary Hotel

Mascagni Collection arriva a quota tre. Il gruppo romano ha infatti appena inaugurato il Borghese Contemporary Hotel, un quattro stelle nel cuore della Capitale che si aggiunge al Mascagni Hotel e al Mascagni Luxury Rooms.

Un’operazione che, come spiega il proprietario Guglielmo Piperno, è stata messa in atto per venire incontro all’aumento di domanda “in un momento di boom del turismo - sottolinea -. Roma è una città che accoglie viaggiatori in tutto il mondo, sia turisti che uomini d’affari. Con il Borghese Contemporary Hotel volevamo soddisfare la richiesta del mercato turistico romano per strutture con uno standard sempre più lussuoso e sofisticato”.



Il nuovo indirizzo di Roma nasce come una lussuosa residenza per una clientela prevalentemente bleisure ed è situato di fronte a Palazzo Borghese, a pochi minuti a piedi da Piazza di Spagna e dalla Fontana di Trevi. Il suo nome richiama la sua peculiarità: il mix tra i richiami alla storia millenaria di Roma e la passione per l’arte moderna e contemporanea che da sempre contraddistingue la famiglia Piperno. “La parola Art all'interno del nome – sottolinea Romeo Piperno, l’altro proprietario della collezione – valorizza l’importanza dell’arte, che guida il nostro ospite tra colori, materiali, decori in un rapporto tra tradizione e contemporaneità”.