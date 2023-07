Best Western Hotels Italia chiude il primo semestre con 10 nuove affiliazione

I primi 6 mesi del 2023 si concludono con 10 nuove strutture in altrettante destinazioni per BWH Hotels Italia.

“Il semestre appena concluso è il frutto di un lavoro di costanza e negoziazione del team sviluppo e di tutti i nostri professionisti che rendono BWH un partner di riferimento per l’attività alberghiera e un veicolo di migliori performance - dichiara Sara Digiesi, ceo del Gruppo -. Dieci nuovi contratti, sette in nuove destinazioni, per un totale camere superiore a 450, rappresentano un risultato estremamente positivo e sono la chiara risposta degli imprenditori al valore della nostra proposta che si rafforza anche in ambito tipicamente leisure”.



I nuovi alberghi che negli ultimi mesi hanno siglato un accordo di affiliazione con il Gruppo sono Best Western Hotel Principe di Lampedusa a Palermo, Best Western Hotel Martello a Lampedusa, Hotel Centrale, BW Signature Collection a Tirano (Sondrio), Best Western Hotel Leonardo Da Vinci a Erba (Como). E ancora Hotel Massafra a Massafra (Taranto), Hotel Fiera Verona, Sabaudia Hotel & SPA a Sabaudia (Latina), Shelley e delle Palme a Lerici (La Spezia) e due new construction a Siracusa e a Reggio Calabria.



Sono già prenotabili sui sistemi BWH le strutture di Palermo, Lampedusa, Tirano ed Erba. Entro il prossimo autunno, lo diventeranno gli hotel di Massafra, Verona e Sabaudia e, a seguire nel 2024, gli alberghi di nuova costruzione e oggetto di rilevanti interventi di restyling.