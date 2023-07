"L'arrivo dei grandi brand del lusso internazionale in Italia è una necessità "perchè la Penisola è in netto ritardo rispetto al resto d'Europa". La lettura di questi ultimi anni di grandi investimenti nell'hotellerie di alto e altissimo livello nel Belpaese che dà Chema Basterrechea, coo e global president di Radisson Hotel Group, è diretta, come d'altro canto è diretto l'approccio del personaggio, manager di lungo corso nel mondo alberghiero ed esperto delle dinamiche sia dell'hotellerie internazionale sia di quelle strettamente italiane. "Sembra stiano arrivando tanti brand internazionali, è vero, ma in realtà il Paese era indietro da questo punto di vista - spiega Basterrechea -. Bisogna considerare che, dal punto di vista dei gruppi alberghieri, l'Italia è un mercato sicuro: ha oltre il 50 per cento di tutto il patrimonio artistico e culturale mondiale, avrà sempre flussi turistici interessati a venire...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)