Doppia new entry in Germania per il brand Nh Collection

Si arricchisce di due novità, una assoluta e un restyling, la presenza di Nh Collection in Germania. New entry del portfolio il Frankfurt Spin Tower, situato nella centrale Güterplatz, l’hotel occupa 20 dei 31 piani di cui si compone la torre. La struttura propone 414 camere con una lobby lounge, il bar Oaks e il ristorante The Spin.

Per il secondo Nh Collection bisogna invece spostarsi ad Heidelberg, con un hotel ristrutturato di recente, pur conservando i tratti originali del birrificio in cui si trova e aggiungendovi dei tocchi moderni. Alle 168 camere e suite si uniscono una lobby dove viene servita la colazione e la cena e un bar. Heidelberg, il gioiello dello stato di Baden-Württemberg, attrae 11,9 milioni di visitatori l’anno e vanta l’università più antica della Germania, una cittadina barocca e un castello.