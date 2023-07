Un fondo saudita rileva il Mandarin Oriental di Barcellona per 200 milioni di euro

È una vendita record quella relativa all’Hotel Mandarin Oriental di Barcellona, di proprietà della famiglia Reig. La storica struttura è stata rilevata da un fondo di investimenti dell’Arabia Saudita, l’Olayan Group, per duecento milioni di euro.

Per il fondo saudita non si tratta del primo investimento in terra spagnola. Recentemente ha infatti portato nel suo portfolio l’Hotel Sofia per 180 milioni di euro, si legge su Desarrollo.com, mentre nel 2015 aveva rilevato lo storico Ritz.



Per quanto riguarda invece la catena Mandarin Oriental, questa continuerà a gestire la struttura di Barcellona così come il Ritz, mentre a breve inaugurerà anche il suo primo resort in Europa, a Maiorca.