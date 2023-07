Usa, a Los Angeles scoppia la protesta dei lavoratori degli hotel

Scatta la protesta negli hotel di Los Angeles. Nel cuore dei festeggiamenti del 4 luglio, i dipendenti degli alberghi della città degli angeli hanno deciso di scioperare per chiedere maggiori tutele e stipendi più alti.

Secondo i promotori delle proteste, riporta Ansa.it, i compensi sarebbero attualmente troppo esigui per vivere a La. La maggior parte dei lavoratori del comparto sarebbe così costretta a percorrere quotidianamente lunghe distanze per raggiungere le strutture. "Questa è una battaglia per la casa e fra chi può permettersi di vivere a Los Angeles e chi non può farlo - hanno scritto gli organizzatori -. I costi delle abitazioni stanno salendo a livelli mai visti".



Al centro delle richieste, inoltre, la mancanza di coperture assicurative e pensionistiche adeguate.