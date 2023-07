Servizi ancillari in hotel: così il soggiorno diventa su misura

"Tra opportunità e risorsa. Non esistendo ancora standard che ne misurino l’efficacia, ma rappresentando una tipologia d’offerta variabile a seconda delle caratteristiche del territorio, i servizi ancillari alberghieri appaiono e scompaiono in funzione della domanda di mercato. Uno sguardo complessivo su scala nazionale conferma la variabilità del concetto stesso di ‘servizio ancillare’, che trova ricorrenti riferimenti in agevolazioni per le giovani famiglie, o a favore di ospiti in viaggio con animali da compagnia, oppure orientati a una preponderante attività cicloturistica, anche se, non sempre, viene inteso propriamente come voce legata alla redditività ricettiva.



“Potendo contare su una forte impronta familiare nella gestione delle strutture alberghiere – rileva Gianmaria Vincenzi, presidente Federalberghi Verbano-Cusio-Ossola – e appoggiando contemporaneamente più percorsi di riconoscimento di Patrimoni Unesco, i nostri albergatori sono indotti a sviluppare un’offerta adattabile a 360 gradi, proprio per rafforzare gli alti standard d’accoglienza richiesti dall’Unesco. Mettiamo a disposizione campi da golf in altura, mentre cerchiamo di diversificare l’offerta anche in coordinamento con altri bacini lacustri. Ragioniamo, perciò, sullo sviluppo di servizi ancillari integrati al territorio, come nel caso delle guide naturalistiche che accompagnano i clienti sulla fitta rete sentieristica e ciclabile, traendo benefici"...



