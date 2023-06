Arbatax Park Resort: due rientri d'eccezione nell'offerta per l'estate

Si arricchisce di Monte Turri e Borgo Cala Moresca l’offerta di Arbatax Park Resort per la stagione estiva appena iniziata. Due ritorni in realtà, che consentono, per quanto riguarda Monte Turri, struttura ‘Adults only’, di aumentare la disponibilità di livello superiore con 17 camere che si vanno ad agguingere alle altre 17 suite del mare.

“Sono in aumento le richieste di sistemazioni di alto livello, sia da parte della clientela italiana, sia dall’estero, in particolare dal mercato tedesco e da quello americano - commenta Paolo Curridori, sales&marketing manager Arbatax Park Resort -. Nei mesi scorsi abbiamo firmato un accordo con Reimagine che sta promuovendo Arbatax Park Resort sul mercato statunitense, così come accordi con operatori turistici europei per incrementare i flussi turistici nei periodi di spalla, ma sappiamo che solo in futuro raccoglieremo appieno i frutti di questo tipo di lavoro”.