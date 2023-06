Hilton si rafforza in Grecia con due nuovi hotel a brand Curio

Hilton cresce in Grecia con due nuovi indirizzi a brand Curio by Hilton: Lindian Village Rhodes Beach Resort, Curio Collection by Hilton a Rodi e Domes Aulūs Elounda, Curio Collection by Hilton a Creta.

Il primo sorge nella località di Lindos, nell’isola di Rodi, e dispone di 188 camere e suite dal design accogliente e minimal, con piscina privata, veranda o Jacuzzi. Otto i punti ristoro, oltre a opzioni di soggiorno all-inclusive per coloro che desiderano sperimentare un’esperienza gastronomica di livello superiore. Gli ospiti possono rilassarsi nella Spa o praticare yoga all'aperto, giocare a tennis nel campo del resort o rilassarsi a bordo di una delle due piscine d'acqua dolce oppure sulla spiaggia.



La struttura organizza, tra l’altro, degustazioni di vini e corsi di cucina greca e mixology, mentre i più piccoli potranno divertirsi durante una sessione di preparazione della pizza e godersi il Waves Kids Club, con più di 25 attività.



L'opzione Cool Inclusive

La seconda novità del gruppo, il Domes Aulūs Elounda, Curio Collection by Hilton, è invece un resort adults only di 183 camere nella città cretese di Elounda. Dispone di spiaggia privata, due piscine affacciate sulla scogliera e un bar a bordo piscina, la Soma Spa e la palestra firmate Domes, un’ampia offerta di esperienze culinarie, uno spazio dedicato allo shopping con boutique all'aperto e un cinema. La struttura propone anche l'opzione Cool Inclusive®, che consente di sperimentare un programma premium all-inclusive con un tocco lifestyle. Ampia la gamma di specialità culinarie, dalla cucina greca fusion alle creazioni internazionali, dai ristoranti à la carte ai food truck pop-up.