Turismo a caccia di personale, ecco le posizioni aperte nel ricettivo

A stagione iniziata, sono ancora numerosi i gruppi alberghieri a caccia di personale. Tra i nomi Gruppo Una, Blu Hotels, Th Resorts, ma anche Bluserena, Aeroviaggi, JSH Hotels Collection, Delphina, Starhotels e altri. Il Gruppo Una seleziona 60 figure professionali con posizioni aperte per maitre d’hotel, cuochi, portieri di notte e altre figure professionali.

Sono invece 100, come spiega corriere.it, le risorse che sta cercando Blu Hotels per le sue trenta strutture. Il gruppo offre anche posizioni junior al fine di formmare, attraverso piani di crescita mirati, i professionisti del futuro.



Sono poi ancora aperte 180 posizioni anche per gli hotel Falkensteiner, in particolare per le strutture di Bolzano, Brunico, Jesolo e Villasimius, mentre Club del Sole è a caccia di 200 figure non solo per la stagione estiva, ma anche per ruoli operativi, direzionali e di coordinamento.



E ancora il brand di crociere fluviali di lusso Avalon Waterways, cerca personale di lingua italiana con ottima padronanza dell’inglese: una decina di giovani da inserire a bordo della flotta che ha partenze dedicate al mercato italiano.



Entro il 2023 saranno poi pubblicati i bandi di concorso per un impiego al Ministero del Turismo. I posti a disposizione per diplomati e laureati sono 141: due dirigenti di prima fascia, quattro dirigenti di seconda fascia, 75 funzionari e 60 assistenti.