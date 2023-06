di Stefania Galvan

"Milano sta cambiando il suo Dna”. Alessandra Pagano (nella foto), general manager di The Westin Palace Milan, ne è sicura: per il capoluogo lombardo è iniziata una nuova era, quella che la vede al centro degli interessi della clientela internazionale non solo per l’aspetto business, ma anche per il leisure.

Un trend che continua

In realtà, specifica la manager, il processo di trasformazione dell’offerta e dell’immagine della città era iniziato già prima del Covid: “Basti pensare che nei primi due mesi del 2020 - racconta Pagano - noi, così come i nostri competitor dell’alto di gamma, avevamo registrato un exploit mai visto di richieste da parte dei turisti leisure e di viaggiatori d’affari che soggiornavano da noi per lavoro e, nel fine settimana, si facevano raggiungere dalla famiglia. Ovviamente, poi, con il Covid tutto si è fermato e ora, più che di una ripresa, io parlerei di continuazione di quel trend”.



Il risultato è che il tasso di occupazione è simile al 2019 pre-Covid, ma con una tariffa media più alta. I mercati esteri principali sono lo statunitense, il mediorientale e il nordeuropeo.



“Raccogliamo ora i frutti di una politica lungimirante - racconta la manager -, che ha puntato sugli investimenti anche nel periodo di chiusura forzata. Durante il lockdown, ad esempio, siamo intervenuti sulla lobby e sul bar, ristrutturandoli completamente. In questo modo abbiamo mantenuto alto l’interesse dei potenziali visitatori, che appena hanno potuto sono tornati”.



La Presidential Suite

Tra gli ultimi interventi la ristrutturazione della terrazza da 650 mq all’ottavo piano e il vero e proprio fiore all’occhiello della struttura: la Presidential Suite, una vera e propria residenza privata di 200 mq su due livelli, all’ottavo e nono piano dell’hotel, che può ospitare fino a sei persone.



Un gioiello dal design integralmente su misura e tutto italiano che, spiega la general manager, “rappresenta il vero stile milanese, con un lusso ricercato ma non ostentato, corredata da design made in Italy ed impreziosita dal lavoro eccellente di tanti artigiani”. La terrazza esterna di 150 mq, concepita per essere uno spazio living a tutti gli effetti, è attrezzata con cucina, tavolo da pranzo, mobilio da esterno firmato Roda e vasca idromassaggio e circondata da rigogliose pareti verdi. “Sfruttando le peculiarità della suite preesistente – spiegano Diego Paccagnella e Laura Sari di Reveria Studio, che ha curato il restyling –, ossia lo spazio a doppia altezza, la possibilità di far entrare molta luce, il mezzanino ed il meraviglioso terrazzo, abbiamo dato vita a uno spazio totalmente customizzato, con il supporto, già in fase di progettazione, degli artigiani coinvolti, per poter sviluppare qualcosa di totalmente unico”.

La nuova suite, i cui lavori hanno comportato un investimento vicino al milione di euro, è in vendita da una ventina di giorni ed è già stata prenotata da diversi clienti leisure e anche per due eventi. Il suo costo? Non proprio alla portata di tutti, è di 6mila euro a notte.