Milano Monza Brianza: finanziamenti agli hotel che investono nel turismo in bici

La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza ha lanciato un bando dedicato al turismo in bici. Nello specifico, la Cciaa propone finanziamenti a fondo perduto per le imprese alberghiere che decidono di investire in questo settore.

Come riporta repubblica.it posso presentae domanda le imprese micro, piccole e medie (con sede nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio in questione) e gestiscono alberghi o strutture ricettive. Possono essere finanziati investimenti rivolti a realizzare o potenziale strutture bike friendly, arricchire l'offerta cicloturistica oppure avviare processi di upskilling o reskilling in questo ambito. Il contributo massimo è pari al 70% delle spese per un massimo di 15mila euro Iva esclusa (è richiesto iun investimento minimo di 3mila euro).