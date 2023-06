The Hospitality Experience, un 5 stelle per l'Umbria: rinasce il Borgo dei Conti Resort

“Stiamo lavorando per donare all’Umbria un nuovo 5 stelle, con una spiccata identità locale, in una forte visione sostenibile del nostro gruppo”. Queste le parole con cui Carlo Babini, owner di The Hospitality Experience, annuncia l’articolato progetto di ristrutturazione che interesserà una delle strutture della collezione THE, il Borgo dei Conti Resort.

Riapertura nel 2024

L’hotel, che si trova nel Borgo di Montepetriolo, a pochi chilometri da Perugia, riaprirà come cinque stelle nel 2024 dopo un restyling conservativo completo.

Il riferimento che lo Studio di Architettura Spagnulo & Partners ha seguito per portare a nuova vita questa destinazione è la relazione fra la scuola pittorica umbra e la natura, in cui la struttura è pienamente inserita anche grazie al bosco privato di oltre 20 ettari che circonda la proprietà.



La pittura del '400 e del '500 diventa il paradigma per la scelta delle cromie, dei materiali e delle proporzioni delle linee architettoniche. Tutti i richiami storico-architettonici si affiancano alla visione contemporanea, che si ritrova nell'eleganza dei colori e dei materiali, mentgre i tessuti e gli arredi sono frutto della manifattura locale.



L'approccio filologico

“A noi – sostiene l’architetto Federico Spagnulo - interessa l'approccio filologico al progetto, in cui i contenuti fondamentali sono il frutto di una ricerca che ha a che fare con la storia e le culture dei luoghi, ben prima di qualunque scelta stilistica. Il Resort Borgo dei Conti in questo senso diventa depositario dell'identità di un territorio, una sorta di hub culturale in cui gli ospiti, semplicemente frequentandolo, sperimentano l'anima del luogo”.



“Ogni dettaglio – continua Antonello Buono, scelto da The Hospitality Experience alla guida del Relais & Châteaux Borgo dei Conti Resort - è stato frutto di ricerche e studi volti a valorizzare il territorio e le sue maestranze. Valori che meritano tutta la nostra attenzione, capacità e coinvolgimento, per essere trasmesse ai nostri futuri ospiti e rimanere indelebili nei loro ricordi”.

Stefania Galvan