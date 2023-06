A tu per tu con il Tibet, Ritz-Carlton Reserve debutta in Cina con Rissai Valley

Il brand Ritz-Carlton Reserve debutta in Cina con Rissai Valley, un lussuoso resort formato da ville immerse nel patrimonio naturalistico della valle di Jiuzhaigou, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e che si trova sull’altopiano del Qinghai-Tibet, nella provincia di Sichuan, nella Cina sudoccidentale.

Un paradiso naturalistico

“La Rissai Valley - commenta a TopHotelNews Tina Edmundson, president Luxury, Marriott International - è una delle aree più straordinariamente belle e culturalmente ricche del mondo. La new entry Rissai Valley, a Ritz-Carlton Reserve è la sesta proprietà in un raro portafoglio di tenute esclusive in tutto il pianeta".



L'anima del Tibet

Le 87 ville del resort, progettate dallo studio di architettura statunitense Watg, sono ai piedi della catena montuosa del Minshan e, attraverso il loro design, rendono omaggio all'ambiente naturale e al patrimonio tibetano. Il defunto designer indonesiano Jaya Ibrahim ha progettato gli interni delle ville, mettendo in risalto l'artigianato tibetano e decorandole con tonalità di colore ispirate alla foresta e John Pettigrew ha curato l'abbellimento dei giardini.



Gli ospiti vengono accolti con una cerimonia di benedizione tibetana Zhaxi Dele e, durante il loro soggiorno, possono provare numerose esperienze locali, dalla danza popolare tibetana alla pittura Thangka. Le opzioni di ristorazione includono il Bo Ri Village, aperto tutto il giorno, il raffinato ristorante Sichuan Cai Lin Xuan, il ristorante occidentale La Montagne che offre barbecue all'aperto e la Lobby Lounge per tè pomeridiani o cocktail. Le pratiche wellness traggono ispirazione dalla filosofia tibetana, contrattamenti curativi locali, tra cui la terapia del suono con le campane tibetane e sessioni di yoga vicino a una cascata.



Il resort dispone anche di piscina panoramica e di un Reserve Kids' Club che propone un programma di attività incentrate sui collegamenti con la cultura tibetana e l'esplorazione della flora e della fauna indigene.