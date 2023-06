di Alberto Caspani

Il nuovo TH La Thuile - Planibel Hotel & Resort riscrive le regole del turismo in montagna. Presentato in occasione dell’apertura della stagione estiva, con l’obiettivo di raggiungere le 70mila presenze (su un tetto medio annuale pari a 160mila), il più grande complesso ricettivo delle Alpi è stato completamente riqualificato e ampliato, aggiungendo altre 80 camere al bacino di Th Resorts in Val d’Aosta.

Le tre strutture del gruppo a La Thuile, Pila e Courmayeur generano oggi un totale di quasi 300mila presenze all’anno, grazie alla disponibilità di 870 camere e 950 addetti. “Già prima della pandemia - spiega Graziano Debellini, presidente Th Resorts - il Planibel aveva dimostrato all’Italia che l’apertura estiva è in grado di attirare in montagna una nuova tipologia di clientela, formata soprattutto da giovani famiglie con bimbi, le cui presenze sono oggi quasi pari a quelle dell’inverno (45% vs 55%), sebbene il fatturato risulti ancora sproporzionato: l’estate vale mediamente il 30% del totale. L’innalzamento qualitativo favorito dagli ultimi interventi, che includono fra l’altro la conversione della vecchia discoteca in un teatro per eventi da 350 posti, contribuirà invece a valorizzare le potenzialità economiche dei nuovi flussi”.



Le strategie

Le direttrici di sviluppo in montagna sono ben chiare: puntare su un pricing dinamico al fine di allungare la stagionalità, mettere a disposizione un’offerta d’intrattenimento professionale e non più massificata, conquistare i palati delle nuove generazioni con la cucina innovativa di Matteo Florean, digitalizzare i servizi interni per combattere l’overtourism ed elaborare prodotti su misura.