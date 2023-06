Filming Italy Sardegna Festival: riflettori puntati sul Forte Village

Nuovo appuntamento con il Filming Italy Sardegna Festival, giunto alla sua sesta edizione, in svolgimento al Forte Village dal 22 al 25 giugno.

Si tratta di un evento unico nel suo genere, in quanto lega per la prima volta cinema e televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive.



“Non vediamo l’ora di dare il benvenuto al Forte Village Resort a tutti i partecipanti e protagonisti del Filming Italy Sardegna Festival, iniziativa inaugurata sei anni fa grazie alla collaborazione con Tiziana Rocca e al supporto della Regione Sardegna.



La kermesse è ormai diventata un appuntamento istituzionale che, anno dopo anno, porta sotto i riflettori la bellezza non solo del Forte Village, ma anche di questo angolo di Sardegna a livello internazionale. Crediamo fortemente nel binomio cultura – turismo e siamo lieti di ospitare al Forte Village questa edizione che si preannuncia straordinaria, grazie alla partecipazione di grandi ospiti internazionali e al programma di eventi che arricchiranno il calendario di queste giornate” commenta Lorenzo Giannuzzi, ceo e general manager Forte Village.



Ambasciatore del Festival Rosario Dawson, che presenterà il suo ultimo film in anteprima mondiale assoluta, Below the belt. Mentre la madrina di questa sesta edizione è Francesca Chillemi.



Il red carpet vedrà sfilare Christopher Walken; l’attore hollywoodiano Dennis Quaid; la star portoghese Daniela Melchior; l’attore Alessandro Nivola; le attrici francesi Emmanuelle Béart e Clotilde Courau; la star britannica Dominc West; gli attori francesi Samuel Arnold e Bruno Gouery; l’attrice britannica Charlie Murphy; il regista e sceneggiatore francese Jean-Paul Salomé; l’atleta iraniana Nasim Eshqi.



Per il cinema italiano, saranno presenti Fausto Brizzi e Ilenia Pastorelli; i due protagonisti Gabriele Lavia e Lodo Guenzi; Volfango De Biasi; Claudia Gerini; Marco Bocci e Pietro Sermonti; i registi Riccardo Milani e Matteo Garrone; Paola Cortellesi; Martina Stella. E poi in rappresentanza del mondo dei social, anche la modella e influencer Paola Turani e l’influencer e TikToker Elisa Maino.

Il Premio Nanni Loy ideato dal giornalista Antonello Sarno quest’anno andrà agli attori Marco Bocci e Sergio Rubini, al regista Matteo Garrone e un premio speciale alla carriera a Ornella Muti.