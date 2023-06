Con una pipeline di 417 hotel distribuiti sui suoi 10 marchi, Radisson Hotel Group si configura come uno dei player più vivaci sul mercato alberghiero. Presente in più di 95 Paesi del mondo, dove ha a disposizione oltre 200mila camere, il gruppo ha deciso di guardare con particolare attenzione all’Italia, soprattutto per gli hotel della sua fascia più alta, i Radisson Collection.

Nell’occasione dell’inaugurazione ufficiale del Radisson Collection Santa Sofia Milan, il coo e global president di Radisson Hotel Group, Chema Basterrechea, con Mauro Vinci, vice president business development Italia,(entrambi nella foto) ha presentato gli ambiziosi piani di sviluppo del gruppo nella Penisola.



Il gruppo ha 17 strutture nella Penisola, distribuite sui diversi brand, 10 già operative e 7 in costruzione. In particolare, sono attese l’apertura del Radisson Collection Hotel a Roma, collocato dietro piazza Venezia e previsto per il 2024 e del Radisson RED Naples, con il quale il gruppo entra nel promettente mercato del capoluogo campano.



Oltre a questi, sono in fase di sviluppo il Radisson Blu Hotel, Rome Fiumicino Airport, il Radisson Blu Hotel, Florence “che è un progetto di rigenerazione, con il quale trasformiamo un hotel congressuale in un family resort” spiega Vinci, il Radisson Blu Hotel, Rome EUR “anche questo in fase di trasformazione da struttura all business ad urban resort”, il Radisson Hotel Pisa e l’AWA Hotel Bologna, a member of Radisson Individuals.



Per quanto riguarda la Radisson Collection “con la quale vogliamo lavorare sul lusso 'affordable'” spiega Basterrechea, sono 35 gli hotel operativi nel mondo e 21 quelli in sviluppo. “L’Italia – conclude il coo – ha un ruolo importante in questa linea di hotel, perché già ospita 5 strutture a marchio e dall’anno prossimo, con il secondo Collection a Roma, passeremo a sei”. E ci sono già 3 nuovi Collection tricolore in fase di contrattazione.