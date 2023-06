Roma, Tétris ultima la ristrutturazione dell'Anantara Palazzo Naiadi: tutte le novità

Si è conclusa in 15 mesi e ha interessato una superficie di 8mila mq la riqualificazione del cinque stelle Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel, il brand del gruppo Minor Hotels da poco approdato in Italia.

Nuove suite e Spa

Il progetto è stato curato da Tétris Italia, società del Gruppo JLL, e ha interessato molte delle camere, totalmente rinnovate, cui si sono aggiunte tre nuove esclusive Anantara suite. Tra le altre novità la creazione di una zona Spa e benessere e il rifacimento della terrazza panoramica, una delle più grandi della città, che ora ospita un nuovo Lounge rooftop bar e il Ristorante Seen by Olivier Da Costa, arredato in stile Art Nouveau, con una vista sullo skyline della città.



I lavori hanno coinvolto anche diverse aree comuni dell’immobile, tra cui la hall dell’hotel che si presenta con un design ricercato e raffinato, la sala colazione e il ristorante al piano terra.



A tu per tu con la storia

L’hotel nel cuore di Roma, in Piazza della Repubblica, è immerso nella storia millenaria della Capitale; basti dire che l’edificio è sospeso sulle antiche Terme di Diocleziano, le cui fondamento scavate, le piscine e i mosaici sono visibili al piano inferiore. La peculiarità dell’Anantara è che le 232 camere e suite si caratterizzano per configurazioni e stili diversi, fondendo il fascino dell’antichità con il comfort di servizi moderni. Il design degli interni spazia, poi, dal contemporaneo al neoclassico in un mix di stili perfettamente in linea con la poliedricità della Capitale.