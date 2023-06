Life Resorts cresce: new entry in Puglia sulla costa del Gargano

Nuovo ingresso in Puglia per Life Resorts Private Collection. Il marchio ha preso in gestione il Life Resort Gusmay Beach & Spa, cinque stelle che si affaccia sulla costa del Gargano.

Situato tra i borghi di Vieste e Peschici, il resort “si compone di tre hotel e - spiega Enzo Carella, ceo & founder Life Resorts - sorge in un contesto naturalistico unico, affacciato direttamente su una baia privata, integrato in un parco mediterraneo di oltre 100 ettari. Offre servizi di eccellenza in una Puglia ormai votata al turismo alto di gamma. Insieme alla proprietà – continua Carella – abbiamo condiviso un’ampia partnership rivolta a valorizzare il ricco set di servizi disponibili, per rendere il Gusmay Resort un prodotto di eccellenza nell’intero Mediterraneo. Le soluzioni All Suites a ridosso del mare ed i ristoranti gourmet con terrazze panoramiche sapranno restituire esperienze di pregio ad ospiti provenienti da tutto il mondo”.



La new entry si pone come soluzione ideale per una vacanza all'insegna del relax, della natura e del divertimento, nonché per esplorare il Gargano.



“Abbiamo attivato una partnership con lo scopo di offrire un prodotto di pregio, in grado di competere nei mercati internazionali e, in particolare, nel segmento Events & Wedding – conclude Carella –. Siamo certi che questo importante passo ci consentirà di rafforzare il nostro posizionamento sia nel mercato italiano sia all’estero”.



Life Resort Gusmay Beach & Spa sarà condotto con la formula del full management e commercializzato attraverso la selezionata rete di partner internazionali di Life Resorts.