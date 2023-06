Minor Hotels porta in Italia il brand Tivoli Hotels & Resorts: debutto a Portopiccolo

Debutta in Italia il brand Tivoli Hotels & Resorts di Minor Hotels, che ha deciso di portare il marchio a Portopiccolo, vicino Trieste. Il Tivoli Portopiccolo Sistiana Resort, cinque stelle e 58 camere, sarà inaugurato alla fine del mese.

Oltre a diverse opzioni di alloggio, il complesso di Portopiccolo offre agli ospiti una grande varietà di strutture eleganti, tra cui quattro ristoranti e due bar con numerose opzioni di ristorazione, sei piscine, un beach club con tre aree distinte, un centro benessere e fitness all'interno dell'hotel e una spa di 3.600 metri quadrati. Le imponenti strutture termali comprendono 8 spaziose sale per trattamenti, tra cui una suite panoramica di coppia, una piscina esterna e una interna, saune e bagni turchi.



Il Tivoli Portopiccolo offre anche 1.200 metri di sale riunioni, dotate di tecnologie all'avanguardia e distribuite tra i locali dell'hotel e il Pavillion, situato vicino alla spiaggia.



Con l'imminente debutto in Italia, Tivoli Hotels & Resorts continua la sua espansione in Europa, dove ha recentemente aggiunto una struttura ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, un resort all inclusive ad Alvor in Algarve, a sud del Portogallo, e presto lancerà una struttura a Tenerife. Inoltre, il marchio, che al momento ha 16 strutture, ha fatto il suo debutto in Asia nel 2022 con il lancio del Tivoli Chengdu nel Cultural Heritage Park in Cina e sta espandendo la sua presenza in Medio Oriente, dove Minor Hotels gestisce attualmente tre proprietà Tivoli in Qatar, unite ad altre due proprietà in costruzione in Bahrain, che saranno inaugurate nel 2025, e a Muscat, in Oman, la cui apertura è prevista per il 2026.