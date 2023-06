Roma: la sede storica del PCI a 'Botteghe Oscure' diventa un hotel di lusso Hyatt

La sua apertura è prevista per la metà del 2024 nel cuore di Roma, nell’ex quartier generale del Partito Comunista Italiano vicino al Campidoglio, ai Fori Imperiali e al Quartiere Ebraico. Stiamo parlando del Thompson Rome, il secondo in Europa di questo brand della galassia Hyatt Hotels.

Il gruppo ha firmato un accordo di franchising con Botteghe Oscure Srl, una società affiliata ad AG Group Srl per questo hotel di lusso da 70 camere, il secondo del brand in Europa dopo il Thompson Madrid, inaugurato nel 2022, e l’annunciato Thompson Vienna, che aprirà i battenti nel 2025.



Legame con la storia

La peculiarità delle strutture sotto questo brand, spiega TravelDailyNews, è di combinare il design alla raffinatezza culinaria e ad aree dedicate alla cultura, alla musica, all’arte e alla moda, in un contatto costante con la storia della città e dell'edificio che ospita l'albergo. Un marchio che, come spiega Nuno Galvao Pinto, regional vice president of real estate and development di Hyatt, “si rivolge a ospiti culturalmente preparati, con un approccio moderno all’ospitalità”.



La ristrutturazione del palazzo degli anni Trenta in Via delle Botteghe Oscure valorizzerà le caratteristiche dell’edificio preservandone lo stile; nell'atrio, progettato dallo scultore Giò Pomodoro, ci saranno una stella d'oro a cinque punte incastonata nel pavimento e un busto in marmo del fondatore ed ex leader del partito, Antonio Gramsci. Thompson Rome sarà il settimo hotel a marchio Hyatt in Italia e il secondo a Roma, unendosi a The Tribune Hotel, parte del marchio JdV by Hyatt, anch'esso gestito da AG Group.



Tra i servizi quattro punti ristoro, tra cui un ristorante sul tetto e una terrazza con un cocktail bar con vista panoramica sulla Città Eterna. La struttura sarà inoltre dotata di due sale riunioni e un centro fitness.



“Hyatt – commenta Andrea Girolami, presidente di AG Group - condivide la nostra visione di offrire un rifugio raffinato nel cuore di Roma che combini un senso di lusso informale con camere raffinate e un design interessante”.