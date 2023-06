di Stefania Galvan

Un mix di formazione, incentivi economici, possibilità di crescita professionale e flessibilità negli orari. Oltre, ovviamente, a giocare d’anticipo iniziando la campagna assunzioni prima dei competitor. Così Talea Collection cerca di ovviare a un problema, quello della carenza di personale nel settore alberghiero che, dopo essere esploso nel periodo Covid, rischia di trasformarsi in una malattia cronica del comparto.



Giocare d'anticipo

“Quest’anno ci siamo mossi il più in fretta possibile - spiega il general manager del gruppo, Andrea Sabato - assumendo la quasi totalità dei nostri 150 dipendenti già da fine marzo”.

Ma l’impegno più cospicuo di Talea Collection è sul fronte della formazione: “Abbiamo chiuso due accordi con Ais, l’Associazione Italiana Sommelier, e con la scuola di formazione Treccani adottando parte dei loro moduli e mettendoli a disposizione del nostro staff con lezioni in aula a Roma. Il focus di quest’anno è sul turismo esperienziale e chi partecipa ai corsi ottiene un Master”.



In collaborazione con Ais, poi, Talea Collection ha organizzato varie attività, tra cui un percorso di studi sui vini della Borgogna sotto la guida di un grande esperto: “Il corso si tiene alla Masseria Il Melograno da maggio a novembre - spiega Sabato - e facciamo assaggiare ai partecipanti sette vini molto importanti per ogni sessione. Anche in questo caso a fine formazione ricevono un attestato”.



Obiettivo rendere attraente la professione

La specializzazione in-house favorisce la fidelizzazione dei dipendenti: “Mentre lavorano per noi crescono professionalmente e vedono aprirsi orizzonti futuri di carriera - sottolinea Sabato -. L’incentivo economico, infatti, sicuramente serve ma non basta a motivare il dipendente, soprattutto se giovane. Bisogna saperlo trattenere rendendo il lavoro nell’ospitalità di nuovo attraente”. Un’opera che sembra stia riuscendo, dal momento che l’80% dei dipendenti di Talea Collection è ormai fidelizzato.



Nella foto la Masseria Soluco, la new entry del gruppo