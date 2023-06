Certificazione competenze acquisite nei pcto: un tavolo di coordinamento di Federalberghi

Federalberghi ha avviato una partnership con la Rete nazionale degli istituti alberghieri e con Unioncamere per l’attuazione di un progetto che mira a certificare le competenze acquisite dagli studenti grazie all’esperienza diretta in azienda tramite i Pcto, con l’obiettivo di dare loro una “carta di identità” delle competenze acquisite, creando un legame duraturo con il settore ed evitando la dispersione delle competenze e la migrazione dei potenziali collaboratori verso altri settori.

Al fine di attivare il progetto in tutte le provincie, si legge su Hotelmag, si stanno istituendo, a livello locale, tavoli di monitoraggio che vedono la partecipazione degli attori interessati (Cciaa, istituti alberghieri, associazioni albergatori). Alcuni tavoli di monitoraggio sono già operativi, altri sono in fase di istituzione.



I passaggi attuativi del progetto sono i seguenti: la scuola e l’azienda siglano un accordo che consente all’azienda di ospitare gli studenti in Pcto; la scuola, l’azienda e lo studente interessato accedono alla piattaforma predisposta da Unioncamere per la certificazione; l’azienda dovrà “osservare lo studente” nel corso dello svolgimento delle attività e annotare sulla piattaforma le competenze acquisite; al termine del percorso lo studente svolgerà una verifica sulle competenze acquisite, ricevendo, infine, una certificazione da Unioncamere.



E con l’obiettivo di fornire un quadro aggiornato sul progetto e sui tavoli territoriali, scambiare informazioni utili alla progettualità e avviare un monitoraggio interno, vengono invitate le associazioni interessate a partecipare a una call che si terrà il 6 luglio prossimo.