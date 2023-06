Debutta in Italia il primo Handwritten Collection di Accor: il Relais San Martino

Accor ha rispettato i tempi: come annunciato a inizio anno, infatti, ha aperto ieri in Puglia Relais San Martino, la prima struttura italiana della Handwritten Collection, il nuovo brand del gruppo.

L’albergo del Salento, nel cuore del bordo di Taviano, a soli 5 km da Gallipoli, è ospitato in un edificio del 1700 ristrutturato nel pieno rispetto della tradizione architettonica locale e dispone di 31 stanze, di cui 5 suite, una junior suite e 2 Residenze Appartamento (Superior e Deluxe); ciascuna sistemazione ha delle peculiarità che la differenziano dalle altre, con volte a stella e pavimenti d’epoca decorati a mano.



Il tema dell'acqua di mare

Il tema dell’acqua di mare ricorre in ogni ambiente della struttura ed è il protagonista dell’area wellness con piscina all’aperto, idromassaggio, fitness boutique e un agrumeto della meditazione. Nello spazio fitness sono invece previste sessioni di allenamento individuali e di gruppo.



"Pensiamo che collaborare con il gruppo Accor sia un’ottima opportunità per il Relais San Martino Salento - Handwritten Collection di presentarsi al mercato nazionale e internazionale del turismo di alto livello – commenta Angelo Ria, ceo & founder della Ria Hotels, gestore del relais -. Faremo il massimo per ricambiare la fiducia ricevuta dall’affermato gruppo multinazionale e siamo convinti che la collaborazione porterà soddisfazione ad entrambe le aziende, oltre a contribuire al miglioramento del livello turistico-ricettivo dell’intero Salento”.



"Strutture uniche e originali"

Il tema dell’acqua di marfe ricorre anche nel ristorante del relais, uno dei più rinomati del territorio salentino: ‘A Casa Tu Martinu’. All’interno del suo agrumeto secolare - la ‘cuciniera’ Chiara Murra propone agli ospiti i piatti dell’autentica cucina pugliese, con un’interessante sperimentazione che prevede l'utilizzo dell'acqua di mare anche in cucina.



“Il nuovo marchio Handwritten Collection - spiega Ettore Cavallino, senior director development Italy Greece & Malta - si adatta perfettamente alla realtà alberghiera del nostro Paese, ricca di strutture uniche e originali, che rispecchiano la personalità dei loro proprietari. Il brand Handwritten Collection, lanciato a inizio 2023, darà una visibilità internazionale a queste strutture valorizzando la loro unicità tra i viaggiatori di tutto il mondo".