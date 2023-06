Hilton e Arabia Saudita: memorandum d'intesa per il turismo

Hilton e l'Arabia Saudita sempre più vicini per promuovere lo sviluppo del turismo nella destinazione. Lo dimostra il memorandum d'intesa che il gruppo alberghiero ha siglato con Saudi Tourism Authority con lo scopo di esplorare insieme nuove opportunità di business e attrarre un numero sempre crescente di visitatori soprattutto in mercati chiave come il Medio Oriente e l'Africa.

A oggi Hilton è presente nel Regno con 16 strutture tra cui icone dell'hospitality come Waldorf Astoria Jeddah - Qasr al Sharq, Conrad Makkah, Jeddah Hilton e Hilton Riyadh Hotel & Residences, e ben 51 in pipeline con una prospettiva di superare i 75 hotel in portfolio nei prossimi anni.



Come riporta hospitalitynet.org questo memorandum d'intesa si allinea agli obiettivi della Vision 2030, una partnership volta a far conoscere il territorio garantendo un soggiorno di qualità grazie a un brand noto e consolidato come Hilton.

Gaia Guarino