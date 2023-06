Il mercato degli hotel di lusso è molto ottimista riguardo alla crescita quest'anno. Le attese sono che i tassi di occupazione siano più alti rispetto al 2022, così come ci si attende che il maggior numero di persone con un patrimonio elevato sostengano la crescita a lungo termine nel settore.

Lo dice una nuova ricerca di Communications Specialist, che evidenzia come negli hotel di lusso ci sia un’attesa di crescita delle revenue fino 30% rispetto all’anno scorso. Circa la metà degli executive degli hotel di lusso intervistati nella ricerca, infatti, prevede un aumento di fatturato compreso fra il 10 e il 30%, mentre il 16% dei manager stima che la crescita sarà superiore al 50% sul 2022.



“I risultati della nostra ricerca - dice Kevin Buchler, chief marketing officer di Communications Specialist - suggeriscono anche che ci sia ancora un 'rimbalzo' del post pandemia, con molte persone che vogliono spendere di più per le vacanze quest'anno per compensare i viaggi mancati durante le chiusure per il Covid”.



Una delle ragioni principali dell’ottimismo tra i manager degli hotel di lusso è che il 90% si aspetta che i tassi di occupazione negli hotel quest'anno siano più alti rispetto al 2022. Altri motivi di ottimismo sulla crescita dei ricavi sono la percezione di un aumento della popolazione ad alto reddito e una coda del revenge travel post pandemico.



Inoltre, circa il 39% degli intervistati intravvede fra le motivazioni di crescita l'esperienza del mercato degli hotel di lusso che è diventata ancora più sofisticata e più personalizzata.



Se si stima quindi una crescita nelle revenue, sono anche incrementate le spese: un quarto dei manager stima che i costi di gestione degli hotel di lusso cresceranno del 30% anno su anno.