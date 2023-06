Hyatt cresce in Europa con la catena tedesca Lindner Hotels AG

Non si arresta l’espansione di Hyatt. Il colosso alberghiero ha raggiunto un’intesa con la catena tedesca Lindner Hotels AG per potenziare l’offerta del marchio World of Hyatt.

L’accordo, riporta TravelMole, porterà all’integrazione dei marchi del player europeo ‘Lindner Hotels & Resorts’ e ‘Me and all hotels’ nella collezione di strutture indipendenti JdV by Hyatt.



Attraverso l’operazione, Hyatt mette così le mani su un portfolio di oltre 30 alberghi distribuiti in 7 Paesi del Vecchio Continente, per un totale di circa 5.500 camere.