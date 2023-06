Progetto Bright Journey al via: ecosostenibilità e tecnologia al servizio dell’hotellerie

Bright Journey è un progetto chwe nasce dalla volontà di un gruppo di professioniste che pongono al centro dello sviluppo la tecnologia e l’innovazione nel settore dell’hotellerie ai fini di raggiungere obiettivi in termini di traguardi di sostenibilità.

Che cosa significa viaggiare green? Come possono la tecnologia e l’innovazione diventare gli elementi chiave della nostra sostenibilità in viaggio? Quali sono le tecnologie che rendono green la nostra impronta nel viaggio?

A queste domande cercherà di dare delle risposte il progetto Bright Journey, che grazie al sito web www.brightjourneyhotels.com oggi si pone traguardi ambiziosi, come diventare un contenitore al cui centro del racconto vi è il tema della sostenibilità.



Il team composto da nove donne Ambassador andrà alla ricerca di best case nel settore dell’hospitality, mappando destinazioni e hotel nel mondo che mettono in atto pratiche ecosostenibili e sistemi di innovation technology che limitano lo spreco delle risorse. Le Ambassador documenteranno le loro esperienze personali attraverso il sito web www.brightjourneyhotels.com e i propri profili.



“Facciamo tutto questo con coraggio, entusiasmo e passione, inclusività, altri valori chiave che ci animano e che abbiamo in comune con il partner Vda-Telkonet, società multinazionale leader nel settore dell’hospitality, che supporta questo nostro Bright Journey condividendo appieno questa visione” afferma Lucia Ziliotto, project owner del progetto. Il Gruppo Vda-Telkonetrealizza soluzioni avanzate per sistemi integrati di gestione camera e sistemi di gestione energetica per il mercato mondiale dell’ospitalità.



“Tutti insieme - prosegue Barbara Alvino, project manager del Bright Journey - vogliamo contribuire attivamente a un mondo più sostenibile e per fare questo dobbiamo sensibilizzare sempre di più tutte le parti coinvolte nel mondo dei viaggi".