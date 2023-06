Grand Hyatt debutta nel Mediterraneo con il La Manga Club

Il brand Grand Hyatt debutta in Spagna con il Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa, il primo resort del marchio ad aprire lungo le coste mediterranee. La struttura - ora operativa dopo una lunga fase di restyling grazie a un accordo di Hyatt Hotels Corporation con il proprietario Grupo Inversor Hesperia - si trova all’interno del La Manga Club Resort a Murcia, nel Sud-Est della Spagna, e si ispira all’architettura mediterranea della zona.

Il design degli interni è stato progettato dallo studio di design internazionale Room 1804, che ha utilizzato materiali e colori per aiutare la clientela a rilassarsi.



Le infrastrutture sportive

La struttura dispone di tre dei migliori campi da golf a 18 buche d’Europa, oltra a una golf academy e a un centro pratica. Altre strutture sportive in loco, spiega TopHotelNews, sono The Racquets Centre con 28 campi da tennis e sette campi da paddle e il La Manga Club Footbal Centre, con otto campi in erba naturale di dimensioni Fifa e uno stadio da 750 posti.



“L'arrivo del marchio Grand Hyatt in Spagna con il La Manga Club - commenta il ceo di Grupo Inversor Hesperia, Jordi Ferrer - è senza dubbio un passo importante per la nostra azienda e per il settore turistico spagnolo nel suo complesso. Siamo convinti che con questo nuovo hotel, caratterizzato dall'esclusività dei servizi e della posizione, offriremo esperienze uniche ai nostri clienti e genereremo nuovo valore per la regione di Murcia”.



I servizi

Tra le 192 camere sette sono suite, con vista sul parco naturale di Calblanque e sul Mediterraneo. Tra le novità del restyling la creazione di un centro benessere, l’Alma Spa, di ispirazione araba con sei sale per trattamenti, una piscina per l’idroterapia e un circuito multisensoriale.



Il centro benessere è affiancato da una piscina a sfioro per soli adulti con vista sul campo da golf, una piscina per famiglie all'aperto e un centro fitness. I ristoranti sono 11 e vanno dalla trattoria italiana al sushi bar, al raffinato ristorante La Cala sulla spiaggia.