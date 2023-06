Atmosphere Hotels&Resorts amplia l'offerta e diventa Atmosphere Core

Il brand Atmosphere Hotels&Resorts amplia il raggio d’azione e diventa Atmosphere Core. Noto sul mercato per l’offerta alle Maldive, il marchio assume una nuova identità, collegata alla crescita del gruppo in diverse destinazioni nel mondo.

Attualmente Atmosphere Core gestisce otto resort alle Maldive suddivisi in tre sotto brand (The Ozen Collection, Colours of Oblu e Atmosphere Hotels&Resorts) ed è destinato ad espandersi ulteriormente in India, Sri Lanka, Nepal e Bhutan con la prossima apertura prevista a fine 2023.



Tutti i resort hanno la propria storia e un’energia che si può percepire attraverso lo spirito del personale locale, della destinazione e della natura che li circonda. Partendo da questo spirito ogni resort presenta poi una propria identità che si esprime attraverso un design distintivo, paesaggi marini naturali diversi e un’offerta di servizio e tipologia di cucina differenti.



‘Joy of giving’, che è la filosofia a cui si ispira il brand, parte dal presupposto di voler offrire una vacanza personalizzata e all inclusive che anticipa tutto ciò che un ospite possa desiderare.

Una delle principali caratteristiche del gruppo è la sua attenzione alla sostenibilità e alla conservazione dell'ambiente. Ogni resort è progettato per avere un impatto minimo sull'ambiente circostante e per offrire servizi e prodotti ecologici. Inoltre, il brand ha avviato diversi progetti per la conservazione della fauna e della flora locali, come la coltivazione di coralli e la protezione delle tartarughe marine.



Le caratteristiche dei tre diversi sotto brand sono diverse: The Ozen Collection comprende due resort, l’Ozen Reserve Bolifushi e l’Ozen Life Maadhoo, ideali per vacanze in coppia o in famiglia. Offrono tariffe all inclusive. Il brand Colours of Oblu comprende quattro resort: l’Oblu Select Sangeli, l’Oblu Select Lobigili, l’Oblu Nature Helengeli by Sentido e l’Oblu Xperience Ailafushi. Sono 4 o 5 stelle e si presentano con un design fresco e colorato, perfetto per una clientela giovane offrendo tariffe all inclusive.



Il brand Atmosphere Hotels&Resorts comprende infine l’Atmosphere Kanifushi e il Varu. Sono entrambi 5 stelle dall’impronta classica, con arredamenti in legno nel tipico stile maldiviano.