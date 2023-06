Marriott debutta nell'Europa dell'Est, aprirà a luglio il W Budapest

Marriott International ha scelto Budapest per il suo debutto nell’Est Europa. Aprirà a luglio W Budapest, l’indirizzo di lusso in un palazzo storico, il Drechsler Palace, precedentemente sede dell’Institute of Ballet e situato in Andrassy Avenie, la via dello shopping più lussuosa della città e patrimonio mondiale dell’Unesco.

Camere e servizi

W Budapest disporrà di 151 camere e suite, tra cui una Extreme WOW (Presidential) Suite. "Con un ricco patrimonio architettonico e storico, Budapest offre una miscela variegata di influenze culturali e avventure gastronomiche che la rendono la destinazione perfetta per la nostra prima apertura nell'Europa orientale" spiega Jenni Benzaquen, SVP Europe, Middle East and Africa Brand Portfolio di Marriott International.



W Budapest sarà caratterizzato da un mix di classicità e innovazione e incuriosirà gli ospiti con esperienze uniche, tra cui un destination bar, una W Lounge rivisitata, una programmazione di eventi e un nuovo ristorante di ispirazione asiatica chiamato Nightingale, che prende il nome dall'opera Nightingale di Igor Stravinsky.