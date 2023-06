Tivoli Hotels & Resorts apre in Algarve il primo all inclusive

Tivoli Hotels & Resorts arriva a quota cinque in Algarve e questa volta porta in Portogallo il suo primo resort all inclusive. Tivoli Alvor Algarve Resort darà dotato di 491 camere, tra cui 56 premium family rooms doppie e quattro premium suite.

Il complesso ha aperto con il rebranding al termine di un accurato restyling e ora si ripresenta con un’offerta composta anche da 5 piscine all’aperto e una al coperto, 4 ristoranti, 3 bar e un centro wellness. Per gli amannti del golf, inoltre, sono presenti diversi campi a breve distanza dal resort.



I piccoli ospiti, tra i 4 e i 12 anni, possono divertirsi nel Pluma Junior Club, approfittando dei suoi servizi tra cui una piscina con scivoli, sala giochi, parco giochi per bambini e minigolf. Il programma di animazione giornaliero, ricco di giochi e sfide per i più piccoli, intratterrà i bambini, gestito da un team di esperti di assistenza all'infanzia.