di Stefania Galvan

“Il problema dell’hospitality è che, dal periodo pandemico, non è più ritenuto un settore sicuro, per cui molti degli addetti che hanno rinunciato a questo tipo di lavoro dal 2019 in poi hanno preferito non tornare”. Antonio Zacchera, ceo di Zacchera Hotels, interviene sul tema spinoso della carenza di personale nell’albergatoria.

Un problema sentito anche per il gruppo, che con le sue 5 strutture e 900 camere in totale è il primo sul lago Maggiore e in Piemonte e impiega in stagione 350 dipendenti più 50 annuali. “Quest’anno – precisa – la situazione è leggermente migliorata rispetto al 2022, ma il problema resta. Come lo risolviamo? Formando internamente i nostri addetti e cercando di motivarli per fidelizzarli. Anche gli incentivi ecomomici, ovviamente, fanno la loro parte, e noi li stiamo fornendo”.



Il provvedimento Santanchè

Ampliando lo sguardo a livello nazionale, un ulteriore passo in avanti potrebbe essere l’applicazione pratica di un provvedimento già definito dal ministro del Turismo Santanchè: la tassazione agevolata al 5% per le mance. “Purtroppo la normativa manca ancora delle circolari attuattive - lamenta Zacchera -, per cui, al momento, è di difficile applicazione”.